Eccellenza Lazio, i risultati della venticinquesima giornata: la Maccarese vola in vetta, l'UniPomezia si ferma

Si è conclusa la venticinquesima giornata di Eccellenza Lazio per i gironi A e B, con tante partite in programma e due lotte promozione molto equilibrate.

Il girone A: il Pomezia si ferma a sorpresa

Si apre con non poche sorprese questa giornata per il girone A, con il Pomezia che prima va avanti con Corsetti e poi subisce la rimonta furiosa dell'Aurelianticaurelio, che sfrutta l'uno-due firmato da Massafra e Del Moro per trovare tre punti pesantissimi. Fa il suo invece la W3 Maccarese, che nel secondo tempo sbanca Rieti rimontando il gol iniziale di Rossi con le marcature di Madeddu, De Giovanni e Regis tutte nel secondo tempo. Vince anche il Montespaccato, a cui basta il rigore di Giusto per battere l'Aranova e mantenersi a meno due della nuova capolista W3 Maccarese.

Il girone B: l'Anagni blocca l'UniPomezia

L'Anagni conferma il suo status di cliente scomodissimo bloccando anche l'UniPomezia in trasferta, con Ciotoli e Ramceski come marcatori. Ne approfitta il Terracina, vittorioso sul velluto nella trasferta di Ardea con il Racing, quattro gol impreziositi da una doppietta di Fioretti. Accorcia a tre punti dal secondo posto il Certosa, un bel 2-0 esterno a firma Dovidio sul campo di un Colleferro sempre più in caduta libera. Continua la risalita del Ferentino in zona salvezza, Galeazzi Navarra e Cardinali hanno battuto con facilità il Tor Sapienza, spedendo la loro squadra ad un solo punto dai playout.

I tabellini:

GIRONE A

LADISPOLI - CIVITAVECCHIA 1-1

AURELIANTICAURELIO - POMEZIA 2-1

MONTESPACCATO - ARANOVA 1-0

ROMULEA - LUISS 1-1

CAMPUS EUR - VALMONTONE 3-2

CITIZEN ACADEMY - ASTREA 2-5

AUDACE - FC VITERBO 0-0

RIETI - MACCARESE 1-3

VILLALBA - PESCATORI OSTIA 1-1

GIRONE B

C.S PRIMAVERA - ROCCASECCA 2-0

COLLEFERRO - CERTOSA 0-2

FERENTINO - TOR SAPIENZA 3-0

UNIPOMEZIA - ANAGNI 1-1

VICOVARO - NETTUNO 4-0

VIS SEZZE - FORMIA CALCIO 1-0

GAETA - LODIGIANI 1-1

RACING ARDEA - TERRACINA 0-4

MONTE SAN BIAGIO - ATLETICO PONTINIA 1-1