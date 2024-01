Eccellenza Lazio, i risultati della ventesima giornata: la W3 Maccarese ne fa otto! UniPomezia e Terracina vincono

Si è conclusa la ventesima giornata di campionato per i gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Il girone A: il Pomezia si riprende la vetta

La copertina se la prende sicuramente la W3 Maccarese, roboante nel suo 8-3 al Citizen Academy con Damiani protagonista per i suoi cinque gol. Torna a volare il Pomezia, con il suo 4-0 alla Luiss sempre più in crisi che la riporta in vetta, approfittando del 2-2 esterno del Montespaccato, che anzi era sotto 2-0 per la doppietta di Pelizzi e ha rimontato nella parte centrale della ripresa. Travolgente anche il Rieti, con un 4-0 senza scampo ad Ostia contro il Pescatori, mentre il Civitavecchia stende la Romulea con i gol di Cerroni e Vittorini. In zona salvezza non si fanno male Audace e Villalba, con un gol a testa per Teti e Cardellini.

Il girone B: UniPomezia e Terracina continuano a vincere

Continua senza problemi la marcia della coppia di testa Terracina - UniPomezia, con i primi vincitori sull'ultima in classifica Ferentino con Bellante e Proietti mentre i secondi espugnano non senza difficoltà Nettuno con il gol di Camara. Colpo del Certosa, che con il gol del solito Ferri nel finale batte il Primavera, e l'Anagni con Pralini, Dolci e Ciotoli batte senza problemi il Monte San Biagio. Si rialza il Colleferro, che vince lo scontro diretto contro la Vis Sezze grazie ai gol di Di Stefano e Di Placido. In zona salvezza fa punti solo il Vicovaro, che ferma in trasferta la Lodigiani.

I tabellini

GIRONE A

ARANOVA - VILLALBA 1-1

VALMONTONE - AURELIANTICAURELIO 1-0

W3 MACCARESE - CITIZEN ACADEMY 8-3

ACADEMY LADISPOLI - MONTESPACCATO 2-2

CAMPUS EUR - AUDACE 1-1

CIVITAVECCHIA - ROMULEA 3-1

FC VITERBO - ASTREA 1-0

PESCATORI OSTIA - AMATRICE RIETI 0-4

POMEZIA - LUISS 4-0

GIRONE B

CERTOSA - C.S PRIMAVERA 2-1

ANAGNI - MONTE SAN BIAGIO 3-0

COLLEFERRO - VIS SEZZE 2-0

LODIGIANI - VICOVARO 0-0

NETTUNO - UNIPOMEZIA 0-1

ARDEA - GAETA 0-1

FORMIA - PONTINIA 0-2

ROCCASECCA - TOR SAPIENZA 3-1

TERRACINA - FERENTINO 2-0