Eccellenza Lazio, i risultati della trentunesima giornata: il Montespaccato ne fa nove, l'UniPomezia stende il Vicovaro

Si è conclusa la trentunesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio, con due lotte promozione che restano ancora molto equilibrate.

Il girone A

A solo tre giornate dalla fine sembra fatta la retrocessione diretta del Pescatori Ostia, che cede in casa dell'Aurelia sotto i colpi di Mocanu e scende a meno otto dall'ultimo posto playout. La copertina di giornata però è tutta del Montespaccato, autore di una prestazione imperiosa in casa con un netto 9-0 contro il Citizen Academy, che saluta ufficialmente la categoria. Tra i protagonisti Giusto, Di Bari e Giordani, autori di due doppiette. Doppietta anche per Alessio Damiani, che mette la sua firma nel 3-0 della W3 Maccarese che permette proprio alla W3 di tenere il più uno di vantaggio sul Montespaccato. Resta a meno quattro e al terzo posto il Pomezia, vittorioso a Valmontone per 1-2.

LADISPOLI - ASTREA 2-1

AUDACE - ROMULEA 3-4

AURELIANTICAURELIO - PESCATORI OSTIA 4-2

MONTESPACCATO - CITIZEN ACADEMY 9-0

VALMONTONE - POMEZIA 1-2

W3 MACCARESE - ARANOVA 3-0

CAMPUS EUR - LUISS 0-2

CIVITAVECCHIA - FC VITERBO (15.00)

AMATRICE RIETI - VILLALBA (15.00)

Il girone B

Il duello a distanza tra UniPomezia, Terracina e Gaeta continua anche in questa giornata. L'UniPomezia difende la vetta con il netto 3-0 al Vicovaro, mentre il Gaeta resta a meno sei battendo per 3-1 il Monte San Biagio che va a meno uno dai playout, con il Pontinia che accorcia battendo di misura la già retrocessa Ardea grazie al gol di Corelli.

C.S PRIMAVERA - NETTUNO 4-0

ANAGNI - LODIGIANI 1-2

COLLEFERRO - TOR SAPIENZA 0-0

UNIPOMEZIA - VICOVARO 3-0

VIS SEZZE - FERENTINO 3-1

CERTOSA - ROCCASECCA 2-1

GAETA - MONTE SAN BIAGIO 3-1

RACING ARDEA - PONTINIA 0-1

TERRACINA - FORMIA (15.00)