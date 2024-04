Eccellenza Lazio, i risultati della trentesima giornata:

Si è conclusa la trentesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio, con due lotte promozione che restano ancora molto equilibrate.

Il girone A

Dilaga senza problemi nel posticipo la W3 Maccarese con la penultima Pescatori Ostia che si arrende sotto i colpi di Ferrari e Damiani, restando al primo posto. Un gol al primo minuto basta al Montespaccato per domare il Villalba in trasferta e restare ad un punto dalla Maccarese, mentre il Rieti trascinato dalla doppietta di Rossi con un 3-0 esterno sul campo dell'Astrea resta al terzo posto a -2. Chiude la carrellata delle prime la quarta Pomezia, forte del 2-1 ai danni del Campus EUR a firma Corsetti e Teti. In zona salvezza Audace e Ladispoli vincono con Luiss e Citizen Academy e allontanano definitivamente lo spettro retrocessione diretta.

ARANOVA - CIVITAVECCHIA 0-0

ASTREA - AMATRICE RIETI 0-3

LUISS - ACADEMY LADISPOLI 0-1

POMEZIA - CAMPUS EUR 2-1

ROMULEA - AURELIANTICAURELIO 3-0

VILLALBA - MONTESPACCATO 0-1

CITIZEN ACADEMY - AUDACE 3-5

FC VITERBO - VALMONTONE 1-0

PESCATORI OSTIA - W3 MACCARESE 1-6

Il girone B

Crolla il Terracina, che stoppa il suo inseguimento all'UniPomezia cadendo sotto i colpi della Lodigiani di Picci e Della Volpe. Tataranno e De Costanzo permettono al Gaeta di accorciare a meno tre sul Terracina con la vittoria esterna ai danni del Vicovaro. Spicca il roboante 7-0 del Tor Sapienza con il già condannato alla retrocessione Virtus Ardea. Nel posticipo delude l'UniPomezia, che manca l'opportunità di andare a più cinque sul Terracina con uno scialbo 0-0 sul campo del Pontinia.

FERENTINO - C.S PRIMAVERA 1-0

LODIGIANI - TERRACINA 2-0

NETTUNO - ANAGNI 1-2

TOR SAPIENZA - RACING ARDEA 7-0

VICOVARO - GAETA 0-2

FORMIA - CERTOSA 2-1

ATLETICO PONTINIA - UNIPOMEZIA 0-0

MONTE SAN BIAGIO - VIS SEZZE 1-1

ROCCASECCA - COLLEFERRO 1-0