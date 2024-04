Eccellenza Lazio, i risultati della trentaduesima giornata:

Si è conclusa la trentaduesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio, con due lotte promozione che restano ancora molto equilibrate.

Il girone A

In attesa del posticipo con la capolista Maccarese continua una lotta promozione serratissima. A steccare è il Montespaccato, che viene fermato per 1-1 dalla Romulea e scende a meno uno dal Rieti, nel frattempo salito in vetta con il 2-0 rifilato al Citizen Academy già retrocesso. Una doppietta di Costantini mantiene il Pomezia nella corsa, un 2-1 al Civitavecchia che vale si la quarta piazza ma a meno due.

ASTREA - CAMPUS EUR 1-4

AURELIANTICAURELIO - AUDACE 1-3

LUISS - VALMONTONE 2-0

POMEZIA - CIVITAVECCHIA 2-1

ROMULEA - MONTESPACCATO 1-1

VILLALBA - LADISPOLI 2-4

CITIZEN ACADEMY - SSA RIETI 0-2

FC VITERBO - W3 MACCARESE (15.00)

PESCATORI OSTIA - ARANOVA (15.00)

Il girone B

Con le prime della classe UniPomezia e Terracina impegnate nel pomeriggio tiene banco la lotta salvezza, con il Ferentino che batte per 3-1 il Gaeta e tiene in vita la lotta playout nonostante i sei punti di distacco, così come il Città di Formia che nonostante il caos societario batte l'Anagni.

C.S PRIMAVERA - VIS SEZZE 0-0

NETTUNO - LODIGIANI 0-2

TOR SAPIENZA - CERTOSA 1-1

VICOVARO - RACING ARDEA 3-1

CITTA DI FORMIA - CITTA DI ANAGNI 1-0

FERENTINO - GAETA 3-1

PONTINIA - COLLEFERRO (15.00)

MONTE SAN BIAGIO - UNIPOMEZIA (15.00)

ROCCASECCA - TERRACINA (15.00)