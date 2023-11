Eccellenza Lazio, i risultati della 13ma giornata: Pomezia e UniPomezia mantengono il comando

Si è conclusa la tredicesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Il girone A: il Pomezia sbanca il Campus EUR

Può esultare il Pomezia, che vince lo scontro diretto con il Campus EUR grazie al solito Massella e distanza i romani di sette punti in classifica, difendendo la vetta dagli assalti di Maccarese e Aurelia. I primi hanno avuto gioco facile del Pescatori Ostia, steso 5-1 senza troppi problemi, mentre l'Aurelia ringrazia la doppietta di Mocanu per battere la Romulea e rimanere in scia, a sei punti dal Pomezia. Vince anche il Montespaccato, mentre in zona salvezza si registra il successo importante dell'Audace a spese del Citizen Academy.

Il girone B: l'UniPomezia non ferma il passo

Non si ferma la marcia dell'UniPomezia, che continua il suo percorso da prima in classifica piegando la resistenza dell'Atletico Pontinia. I pometini sono andati in rete tre volte, con i gol di Delgado, Crescenzo e Ippoliti. Frena il Colleferro, sorpreso in casa dal Roccasecca, mentre la Vis Sezze recupera proprio su di loro con il 2-0 interno ai danni del Monte San Biagio a firma di Di Palma ed Onorato. In zona salvezza si rialza il Nettuno grazie a Caronti e Pezone, mentre il Primavera si riporta ai margini della zona salvezza vincendo di misura con il Ferentino.

I tabellini

GIRONE A

ACADEMY LADISPOLI – LUISS 0-1

SSA RIETI – ASTREA (14.30)

AUDACE – CITIZEN ACADEMY 2-1

AURELIANTICAURELIO – ROMULEA 2-0

CAMPUS EUR – POMEZIA 0-1

CIVITAVECCHIA – ARANOVA (14.30)

MONTESPACCATO – VILLALBA OCRES MOCA 2-0

VALMONTONE 1921 – FC VITERBO 2-1

W3 MACCARESE – PESCATORI OSTIA 5-1

GIRONE B

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – FERENTINO 1-0

CERTOSA – CITTA’ DI FORMIA 1-1

CITTA’ DI ANAGNI – NETTUNO 1-2

COLLEFERRO – ROCCASECCA 1-2

GAETA – VICOVARO 1-0

RACING ARDEA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 0-1

TERRACINA – LODIGIANI (14.30)

UNIPOMEZIA – ATLETICO PONTINIA 3-1

VIS SEZZE – MONTE SAN BIAGIO 2-0