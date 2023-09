Eccellenza Lazio girone B, i risultati della terza giornata

In attesa dei due posticipi del pomeriggio si è chiusa in maniera rocambolesca la prima parte della terza giornata di Eccellenza Lazio nel girone B. A tenere banco è la sfida tra C.S Primavera e Certosa, interrotta ad inizio secondo tempo sull'1-0 Primavera per un malore sopraggiunto all'arbitro, nella speranza che tutto si risolvi per il meglio. Domina il Terracina in casa del Ferentino, complice la tripletta di un Bellante che ha ripreso questa stagione da dove aveva finito la scorsa. Risultati roboanti ancher per UniPomezia e Lodigiani, quest'ultimi infliggono un duro 4-2 esterno al Vicovaro grazie alla tripletta di Picci. Prima sconfitta stagionale per il Colleferro, sconfitto dal Vis Sezze per 2-1.

CENTRO SP.PRIMAVERA – CERTOSA SOSP. 1-0 5'st

FERENTINO CALCIO – TERRACINA 1925 0-5

GAETA – RACING ARDEA F.C. 1-0

PRO C. TOR SAPIENZA – ROCCASECCA T.S.T. 1-0

UNIPOMEZIA 1938 – NETTUNO 4-0

VICOVARO – LODIGIANI 1972 2-4

VIS SEZZE COLLEFERRO CALCIO 2-1

MONTE SAN BIAGIO – CITTA DI ANAGNICO (15.30)

ATLETICO PONTINIA – CITTA DI FORMIA (15.30)