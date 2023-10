Eccellenza Lazio girone B, i risultati della settima giornata

Finisce con un pareggio e i gol di Camara e Carlini il big match del girone B di Eccellenza Lazio tra Terracina e UniPomezia, con entrambe che restano appaiate in vetta a 17 punti. Non ne ha approfittato infatti la Lodigiani stesa 3-0 in trasferta dalla Vis Sezze dell'inarrestabile Palluzzi. Vince l'Anagni, corsaro a Gaeta grazie a Ciotoli, e anche il Colleferro, con un duro poker inferto al Nettuno in mura amiche. Nel posticipo si ferma il Tor Sapienza, stoppato sul 2-2 in trasferta dal Monte San Biagio.

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – CITTA’ DI FORMIA 3-0

COLLEFERRO – NETTUNO 4-0

FERENTINO – ROCCASECCA 1-1

GAETA – CITTA’ DI ANAGNI 0-1

MONTE SAN BIAGIO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 2-2

RACING ARDEA – CERTOSA 2-2

UNIPOMEZIA – TERRACINA 1-1

VICOVARO – ATLETICO PONTINIA 2-1

VIS SEZZE – LODIGIANI 3-0