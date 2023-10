Eccellenza Lazio girone B, i risultati della sesta giornata

Due capoliste restano da sole in attesa degli anticipi della sesta giornata del girone B di Eccellenza Lazio, con l'UniPomezia che vince lo scontro diretto contro il Certosa grazie a Lupi e Delgado e resta sola in vetta con la Lodigiani, trascinata dalla doppietta del solito Picci. Vincono anche Anagni e Tor Sapienza, per un girone A che sembra sempre più spezzato in due. Attesa nel pomeriggio la risposta del Terracina, impegnato in casa contro il Gaeta con in palio tre punti che vorrebbero dire primato assieme ad UniPomezia e Lodigiani.

CERTOSA - UNIPOMEZIA 1-2

ANAGNI - SEZZE 1-0

FORMIA - FERENTINO 2-1

COLLEFERRO - RACING ARDEA 2-1

LODIGIANI - C.S PRIMAVERA 2-1

NETTUNO - ATLETICO PONTINIA 3-4

PRO CALCIO TOR SAPIENZA - VICOVARO 4-2

ROCCASECCA - MONTE SAN BIAGIO

TERRACINA - GAETA