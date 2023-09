Eccellenza Lazio girone B, i risultati della quarta giornata

Si tiene la vetta del girone B l'UniPomezia, corsara ad Ardea sul campo del Racing con il punteggio di 0-2. In coabitazione al primo posto si mantengono Tor Sapienza e Lodigiani, i primi sbancano Nettuno grazie ad uno sfortunato autogol, mentre la Lodigiani ha la meglio sul Monte San Biagio grazie ai gol di De Vecchis e Incoronato. In zona salvezza primo punto del Ferentino, che stoppa il Città di Anagni in trasferta, mentre il Certosa si porta a meno uno della vetta stendendo la Vis Sezze per 3-0 grazie alla doppietta di Dovidio.

CERTOSA - VIS SEZZE 3-0

ANAGNI - FERENTINO 1-1

FORMIA - VICOVARO 0-3

COLLEFERRO - GAETA 1-0

LODIGIANI - MONTE SAN BIAGIO 2-0

NETTUNO - TOR SAPIENZA 0-1

RACING ARDEA - UNIPOMEZIA 0-2

ROCCASECCA - ATL. PONTINIA (15.30)

TERRACINA - C.S PRIMAVERA (15.30)