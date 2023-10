Eccellenza Lazio girone B, i risultati della nona giornata

Si è conclusa la nona giornata del girone B di Eccellenza Lazio.

L'UniPomezia travolge la Lodigiani e resta in vetta

L'UniPomezia trova una vittoria di rilievo contro una delle migliori squadre di questo inizio stagione, la Lodigiani. I pometini vincono 2-0 in casa grazie a un autogol e il gol di Panini e volano in vetta a più tre sul Terracina, battuto dal Colleferro fresco di cambio allenatore e che fa lo sgambetto con i gol di Oduamadi e Lorenzi. Perde terreno anche il Tor Sapienza, battuto dal C.S Primavera con i gol di Amore e Bianchi.

Il Certosa non fa sconti al Nettuno

Nulla da fare per il Ferentino, sempre più ultimo in classifica. Nell'anticipo l'Atletico Pontinia sfrutta i gol di Gesmundo e Aquilani e relega i laziali all'ultimo posto in classifica a due punti. Non va meglio alla penultima, il Nettuno, battuto nettamente dal Certosa quinto in classifica con i gol di Ferri, Pompili e Muzzi. Lo scontro salvezza di giornata lo vince il Gaeta, che batte di misura il Città di Formia grazie ai gol di Di Rito e Nohman.

I tabellini

FERENTINO - PONTINIA 0-2

C.S PRIMAVERA - TOR SAPIENZA

COLLEFERRO - TERRACINA 2-0

UNIPOMEZIA - LODIGIANI 2-0

VIS SEZZE - ROCCASECCA 2-2

GAETA - CITTA DI FORMIA 2-1

RACING ARDEA - ANAGNI 2-1

CERTOSA - NETTUNO 3-0

MONTE SAN BIAGIO - VICOVARO (14.30)