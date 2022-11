Squadra in casa

Cambio di programma per quanto riguarda il girone B di Eccellenza Lazio, che non vedrà svolgersi domani la sfida tra Itri e Vicovaro. Il comune di Itri ha infatti disposto la chiusura di tutte le strutture ad uso sportivo a causa dell'allerta meteo arancione in programma domani. La partita è stata quindi rinviata a data da destinarsi.