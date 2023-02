Eccellenza Lazio girone B, le partite della ventunesima giornata

Il girone B di Eccellenza Lazio ritorna questo weekend, e il big match di giornata è tra Certosa e Villalba con il Certosa chiamato a vincere se vuole provare a scavalcare il Gaeta a pari punti in classifica, impegnato contro il Fonte Meravigliosa ultimo in classifica. Partita sulla carta semplice per il Sora dei record, che sembra per ora imbattibile e affronta in trasferta l'Atletico Torrenova invischiato nella lotta per la salvezza. Proprio in zona salvezza c'è una delle sfide più importanti della giornata, quella tra Ferentino e Itri, entrambe ai margini della zona playout.

TORRENOVA - SORA

AUDACE - COLLEFERRO

FERENTINO - ITRI

GAETA - FONTE MERAVIGLIOSA

TOR SAPIENZA - ANAGNI

TERRACINA - INSIEME FORMIA

VIGOR PERCONTI - LUISS

VILLALBA - CERTOSA

MONTE SAN BIAGIO - VICOVARO