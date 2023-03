Eccellenza Lazio girone B, le partite della ventottesima giornata

In un campionato ormai deciso restano comunque da contendere il posto playoff e la salvezza, con il girone B di Eccellenza Lazio che resta quindi molto vivo. Il Sora campione ficcherà il naso nella lotta salvezza sfidando il Vicovaro, che insegue a otto punti l'Insieme Formia fuori dalla zona playout. Proprio il Formia sarà protagonista di un big match di questa giornata, quello con il Certosa terzo che prova ad agguantare il Colleferro, distante solo un punto. I colleferrini sulla carta hanno un impegno facile con il Fonte Meravigliosa ultimo in classifica, ma occhio a sottovalutare la voglia di rivalsa di una squadra che perdendo avrebbe un piede in Promozione. Interessante anche la sfida tra la quarta Gaeta e la quinta Ferentino, per decidere chi può tentare la rincorsa al secondo posto. In zona salvezza il big match è sicuramente Vigor Perconti - Audace, con i primi che vogliono lasciare il penultimo posto e i secondi che vogliono accorciare i cinque punti di gap dalla salvezza diretta.

ATLETICO TORRENOVA – VILLALBA OCRES MOCA

COLLEFERRO – FONTE MERAVIGLIOSA

FERENTINO – GAETA

ITRI – MONTE SAN BIAGIO

LUISS – CITTA’ DI ANAGNI

POL. INSIEME FORMIA – CERTOSA

SORA – VICOVARO

TERRACINA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA

VIGOR PERCONTI – AUDACE