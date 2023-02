Eccellenza Lazio girone B, le partite della ventitreesima giornata

Il girone B è sostanzialmente chiuso per quanto riguarda il titolo ma non manca comunque di interesse per la lotta playoff e quella salvezza. Il big match di giornata è sicuramente Gaeta - Colleferro, con i colleferrini quarti e che cercano tre punti per ridurre a due le distanze dal secondo posto del Gaeta. Va a Tor Sapienza il Certosa terzo, atteso dalla Pro in una sfida che si prospetta molto complicata. In zona playout spicca lo scontro diretto tra Itri e Vigor Perconti, con la Vigor penultima e che vuole provare a ricucire il distacco dalla zona playout.

ATLETICO TORRENOVA – TERRACINA

AUDACE – SORA

FERENTINO – POL. INSIEME FORMIA

GAETA – COLLEFERRO

MONTE SAN BIAGIO – FONTE MERAVIGLIOSA

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – CERTOSA

VICOVARO – CITTA’ DI ANAGNI

VIGOR PERCONTI – ITRI

VILLALBA OCRES MOCA – LUISS