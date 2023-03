Eccellenza Lazio girone B, le partite della ventisettesima giornata

Con il campionato ormai chiuso e solo playoff e playout ancora in ballo torna il girone B di Eccellenza Lazio, che comunque resta molto interessante. La capolista Sora va a trovare il Monte San Biagio per continuare il suo cammino. Trasferta molto impegnativa per la seconda Colleferro ad Anagni, con la terza Certosa che proverà a rispettare il ruolo di favorita contro il Fonte Meravigliosa. Sfida più semplice per il Gaeta, che attende in casa il Terracina per provare a recuperare i sei punti di svantaggio dal secondo posto. In zona salvezza big match tra Audace e Torrenova, con quest'ultimi chiamati ad inseguire.

AUDACE – ATLETICO TORRENOVA

CITTA’ DI ANAGNI – COLLEFERRO

FONTE MERAVIGLIOSA – CERTOSA

GAETA – TERRACINA

MONTE SAN BIAGIO – SORA

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – ITRI

VICOVARO – LUISS

VIGOR PERCONTI – POL. INSIEME FORMIA

VILLALBA OCRES MOCA – FERENTINO