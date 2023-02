Eccellenza Lazio girone B, le partite della ventiquattresima giornata

Il girone B di Eccellenza Lazio è quello ormai con l'esito già deciso, ed è merito del Sora primissimo in classifica, che questa giornata vuole continuare i suoi record alle spese del Villalba nel posticipo delle 15. Nell'altro posticipo si prende la scena la lotta salvezza, con il Fonte Meravigliosa ultimo che cerca punti alle spese del Vicovaro, a cinque punti dall'Insieme Formia in zona salvezza diretta. Alle spalle del Sora c'è il Gaeta, che va sul campo complicato della Luiss a cercare tre punti. Partite casalinghe invece per la terza Certosa e la quarta Colleferro, impegnate rispettivamente contro Monte San Biagio e Tor Sapienza.

CERTOSA – MONTE SAN BIAGIO

COLLEFERRO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA

FERENTINO – ATLETICO TORRENOVA

FONTE MERAVIGLIOSA – VICOVARO

ITRI – AUDACE

LUISS – GAETA

POL. INSIEME FORMIA – CITTA’ DI ANAGNI

SORA – VILLALBA OCRES MOCA

TERRACINA – VIGOR PERCONTI