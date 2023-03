Eccellenza Lazio girone B, le partite della ventinovesima giornata

Con l'infrasettimanale torna anche il girone B di Eccellenza Lazio, che si avvia verso le battute finali delle corse playoff e retrocessione. Proprio per la corsa playoff c'è il big match del posticipo tra terza e seconda Certosa - Colleferro, che promette scintille e spettacolo. Scontro diretto anche in zona salvezza, con l'Audace che vincendo con il Formia andrebbe ad un punto dalla salvezza. Possono approfittarne anche Itri e Vicovaro, che si sfidano in un'altra sfida carica di tensione. Trasferta difficile invece per l'Atletico Torrenova, atteso da un Gaeta che ancora non vuole mollare la lotta playoff.

AUDACE – POL. INSIEME FORMIA

CERTOSA – COLLEFERRO

CITTA’ DI ANAGNI – SORA

FONTE MERAVIGLIOSA – LUISS

GAETA – ATLETICO TORRENOVA

MONTE SAN BIAGIO – TERRACINA

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – FERENTINO

VICOVARO – ITRI

VILLALBA OCRES MOCA – VIGOR PERCONTI