Eccellenza Lazio girone B, le partite della venticinquesima giornata

Ritorna il girone B di Eccellenza Lazio e lo fa con il Sora che può incredibilmente laurearsi campione già in questo turno. La sfida però non è di quelle più semplici, con il Gaeta quarto che a casa sua farà di tutto per impedire la festa. Certosa e Colleferro si giocano la seconda piazza entrambe in trasferta, con il Certosa che sulla carta ha una sfida più facile contro il Vicovaro, mentre i colleferrini andranno nello stadio del Monte San Biagio. Il Torrenova sfida il Formia alla caccia di punti salvezza, come pure l'Itri che va a Villalba sperando di accorciare sulla zona salvezza occupata proprio dal Formia.

ATLETICO TORRENOVA – POL. INSIEME FORMIA

AUDACE – TERRACINA

CITTA’ DI ANAGNI – FONTE MERAVIGLIOSA

GAETA – SORA

MONTE SAN BIAGIO – COLLEFERRO

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – LUISS

VICOVARO – CERTOSA

VIGOR PERCONTI – FERENTINO

VILLALBA OCRES MOCA – ITRI