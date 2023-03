Eccellenza Lazio girone B, le partite della trentesima giornata

Il big match tra Certosa e Colleferro ha dato altra linfa al girone B di Eccellenza Lazio, che ricomincia già domenica con tutte le sue emozioni. Proprio la lotta per il posto playoff torna nel vivo, con il Certosa che va da una Luiss balbettante per mantenere il secondo posto. Dietro di loro prova ad attaccare il Colleferro, in trasferta a Formia per provare a ricucire i due punti di distacco. Non meno importanti le partite in zona salvezza, con il Vicovaro che prova a continuare il suo ottimo periodo di forma in casa del Terracina. Quattro sono i punti che lo separano dal Tor Sapienza, nella difficile trasferta con il Torrenova penultimo ma ancora in lotta, e cinque proprio dal Terracina.

ATLETICO TORRENOVA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA

AUDACE – VILLALBA OCRES MOCA

FERENTINO – MONTE SAN BIAGIO

ITRI – CITTA’ DI ANAGNI

LUISS – CERTOSA

POL. INSIEME FORMIA – COLLEFERRO

SORA – FONTE MERAVIGLIOSA

TERRACINA – VICOVARO

VIGOR PERCONTI – GAETA