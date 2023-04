Eccellenza Lazio girone B, le partite della trentatreesima giornata

Nel girone B di Eccellenza Lazio tiene banco la questione secondo posto, con il Colleferro che ha le speranze appese al lumicino di un vero e proprio miracolo se vuole arrivare secondo. La squadra laziale avrà l'ultima in casa contro l'Itri ma con cinque punti da recuperare al Certosa, impegnato a Terracina, a due giornate dalla fine. Chiamato all'impresa anche il Vicovaro, che deve recuperare quattro punti al Formia e sfiderà in casa una Vigor Perconti alla ricerca di punti per evitare il sorpasso del Torrenova. Proprio il Torrenova, tre punti dietro il Perconti, cerca di scampare la retrocessione diretta nel difficile impegno di Anagni, mentre il Formia ospiterà un Gaeta ormai a corto di motivazioni in campionato.

CERTOSA – TERRACINA

CITTA’ DI ANAGNI – ATLETICO TORRENOVA

COLLEFERRO – ITRI

FONTE MERAVIGLIOSA – FERENTINO

LUISS – SORA

MONTE SAN BIAGIO – AUDACE

POL. INSIEME FORMIA – GAETA

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – VILLALBA OCRES MOCA

VICOVARO – VIGOR PERCONTI