Eccellenza Lazio girone B, le partite della trentaquattresima giornata

Torna il girone B di Eccellenza Lazio, anche se ormai con tutti gli obiettivi stagionali definiti, almeno per quanto riguarda la promozione in Serie D. Il Sora già campione da un mese e mezzo farà l'ultima passerella stagionale davanti ai suoi tifosi contro l'Insieme Formia, già praticamente certa della salvezza diretta e con tre punti di vantaggio sul Vicovaro in zona playout. Già sicuri anche i playoff del Certosa, in campo contro il Ferentino più pre preparare i playoff che per reali obiettivi di classifica. Molto più grossa la bagarre in zona salvezza, con il Torrenova che si gioca la permanenza in Eccellenza ad un solo punto di distacco dalla Vigor Perconti, impegnata in casa contro l'Anagni già salvo. Per il Torrenova invece ci sarà la sfida sulla carta agevole contro il Fonte Meravigliosa, che ha già salutato da un po' l'Eccellenza.

Eccellenza/Girone B, la trentaquattresima giornata: Colpi di coda definitivi, si salvi chi può!

ANDREA DIRIX 5 MAGGIO 2023 0

Negli ultimi novanta minuti l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori di questo torneo verrà riservata alla lotta-salvezza.

Da questo punto di vista, fin qui infatti l’unico verdetto definito è la retrocessione in Promozione del Fonte Meravigliosa.

Tre sono le squadre ancora in ballo per evitare di restare con il famigerato cerino in mano: partendo dal basso, sono Atletico Torrenova, Vigor Perconti ed Itri con le due romane, attese da confronti non proibitivi contro Fonte Meravigliosa e Città di Anagni, non pienamente padrone del proprio destino ed i sudpontini certi di giocare il post-season in caso di vittoria sulla Luiss.

Le formazioni di Corsi, Bellinati e Parisella avranno tutte il vantaggio di giocare tra le mura amiche.

Il match focale sarà quello che opporrà l’Audace al Vicovaro.

Una vittoria permetterebbe alle due rivali appaiate in classifica di festeggiare la permanenza in categoria al netto del risultato di Vigor Perconti-Città di Anagni, mentre un pareggio consentirebbe al Vicovaro di godere di un miglior piazzamento in classifica grazie alla logica degli scontri diretti, ma potrebbe non garantire la salvezza diretta.

Ricordiamo che la regola prevede che vi sia un distacco massimo di otto punti tra le eventuali contendenti per dare luogo al play-out.

Ad oggi si disputerebbe solo quello tra Audace ed Itri.

Due saranno le pomeridiane previste nel pomeriggio perchè avulse da interessi di classifica: a Terracina i tigrotti di Pernarella ospiteranno il Colleferro di Scaricamazza, mentre a Ferentino gli amaranto di Pecoraro accoglieranno un Certosa che dovrà attendere fino a domenica 28 maggio prima di giocare la semifinale d’andata dei play-off contro una rappresentante marchigiana ancora da stabilire.

ATLETICO TORRENOVA – FONTE MERAVIGLIOSA

AUDACE – VICOVARO

FERENTINO – CERTOSA

GAETA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA

ITRI – LUISS

SORA – POL. INSIEME FORMIA

TERRACINA – COLLEFERRO

VIGOR PERCONTI – CITTA’ DI ANAGNI

VILLALBA OCRES MOCA – MONTE SAN BIAGIO