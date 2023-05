Eccellenza Lazio, girone B: l'Audace si salva a discapito dell'Itri

Termina nel modo più amaro possibile per l'Itri il suo playout con l'Audace, che in virtù del miglior piazzamento in classifica mantiene la categoria nonostante il pareggio alla fine dei tempi supplementari. Una sfida senza esclusione di colpi, che ha visto l'Audace sempre a guidare il punteggio e a controllare la gara, a discapito dell'Itri che si è ritrovato ad inseguire per tutta la partita. Dopo un match per larga parte equilibrato è stata l'Audace a sbloccare il match con il gol di Ferrante all'82' che sembrava presagire una vittoria comoda. Ci ha pensato Parisella a dare speranza agli ospiti nel finale di match, spedendo la sfida ai supplementari, dove la sfida si è accesa ulteriormente con il gol in avvio di Montesi che ha rimesso l'Audace sul sedile anteriore del match. A quattro minuti dalla fine Salas ridà speranza ai suoi con il gol del pareggio, ma l'assalto finale non va in porto, con l'Audace che resta in Eccellenza e l'Itri che scende in Promozione.

AUDACE-ITRI 2-2 d.t.s.

Ferrante 37'st (A), Chiacchio 46'st (I), Montesi 7'pts (A), Salas 10'sts (I)