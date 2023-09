Eccellenza Lazio girone B, l'anteprima della terza giornata

Il girone B alzerà il sipario domani con la sua terza giornata, il tempo dei verdetti è lontano ma è già ora di partite importanti per il proseguimento della stagione. La capolista Certosa va ad Aprilia a sfidare il C.S Primavera, ancora a secco in campionato, trasferta anche per l'altra capolista Colleferro, impegnata con la Vis Sezze. In zona playout partita già importante tra Atletico Pontinia e Città di Formia.

C.S PRIMAVERA - CERTOSA (11.00)

FERENTINO - TERRACINA (11.00)

GAETA - RACING ARDEA (11.00)

TOR SAPIENZA - ROCCASECCA (11.00)

UNIPOMEZIA - NETTUNO (11.00)

VICOVARO - LODIGIANI (11.00)

VIS SEZZE - COLLEFERRO (11.00)

PONTINIA - CITTA DI FORMIA (15.30)

MONTE SAN BIAGIO - ANAGNI (15.30)