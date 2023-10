Eccellenza Lazio girone B, l'anteprima della sesta giornata

Settimana di big match nel girone B di Eccellenza Lazio, con la sesta giornata che presenta sul piatto la sfida tra la capolista UniPomezia e il Certosa, con quest'ultimi che in casa proveranno a recuperare i tre punti di distacco dalla prima piazza. Sfida sulla carta semplice per la Lodigiani, che in casa attende il C.S Primavera ultimo e in crisi, mentre la terza Terracina accoglierà il Gaeta che spera nello sgambetto. In zona retrocessione c'è da tenere d'occhio Formia - Ferentino, con quest'ultimi ancora alla ricerca della prima affermazione stagionale in Eccellenza.

CERTOSA - UNIPOMEZIA

ANAGNI - SEZZE

FORMIA - FERENTINO

COLLEFERRO - RACING ARDEA

LODIGIANI - C.S PRIMAVERA

NETTUNO - ATLETICO PONTINIA

PRO CALCIO TOR SAPIENZA - VICOVARO

ROCCASECCA - MONTE SAN BIAGIO

TERRACINA - GAETA