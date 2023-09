Eccellenza Lazio girone B, l'anteprima della quinta giornata

Quinta giornata nel girone B di Eccellenza Lazio, con le posizioni che cominciano a prendere forma anche per il resto del campionato. Ben quattro capoliste in contemporanea e a dieci punti, con l'UniPomezia che sfida una big del campionato come il Colleferro in casa. Sfida semplice sulla carta ma non sul campo per la Lodigiani prima, attesa a Ferentino con i padroni di casa alla ricerca ancora della prima vittoria. Così come il Terracina, alle prese con la Vis Sezze in trasferta. Chiuderà la giornata l'altra prima, il Tor Sapienza, che alle 15.30 sfida il Pontinia in trasferta.

FERENTINO - LODIGIANI

GAETA - CERTOSA

RACING ARDEA - NETTUNO

VICOVARO - ROCCASECCA S.TOMMASO

VIS SEZZE - TERRACINA

C.S PRIMAVERA - ANAGNI

UNIPOMEZIA - COLLEFERRO

PONTINIA - TOR SAPIENZA (15.30)

MONTE SAN BIAGIO - CITTA DI FORMIA (15.30)