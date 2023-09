Eccellenza Lazio girone B, l'anteprima della quarta giornata

Il girone più equilibrato di Eccellenza laziale torna questo weekend, con un carnet di partite che promette di mantenere tutto ancora sul filo. Con un solo punto a dividere prima e settima sarà il Terracina ad avere l'incombenza di difendere la vetta, contro il fanalino di coda C.S Primavera. Impegno non facile per l'UniPomezia, impegnato ad Ardea, mentre il Tor Sapienza va in trasferta a Nettuno. La neopromossa Lodigiani sfida in casa il Monte San Biagio, con il Certosa a sei punti che sarà impegnata in casa contro l'osso duro Vis Sezze.

CERTOSA - VIS SEZZE

ANAGNI - FERENTINO

FORMIA - VICOVARO

COLLEFERRO - GAETA

LODIGIANI - MONTE SAN BIAGIO

NETTUNO - TOR SAPIENZA

RACING ARDEA - UNIPOMEZIA

ROCCASECCA - ATL. PONTINIA

TERRACINA - C.S PRIMAVERA