Eccellenza Lazio, girone B: i verdetti della stagione

Domenica è calato il sipario anche sul girone B di Eccellenza Lazio, che ha visto il Sora vincere il campionato e salire in D con un dominio raramente visto a questo livello, che l'ha portata a chiudere il campionato con più di un mese in anticipo. Alle sue spalle dopo una lotta con il Colleferro si è assestato il Certosa, che andrà a disputare gli spareggi nazionali con una squadra proveniente dall'Eccellenza Marche. Anche qui un solo playout, che verrà disputato in casa dell'Audace domenica 28 maggio tra Audace e Itri. Retrocessa come ultima classificata già da tempo il Fonte Meravigliosa, mentre molti più rimpianti per Vigor Perconti e Atletico Torrenova, che hanno mancato i playout per un soffio e invece l'anno prossimo giocheranno in Promozione.

CAMPIONE (IN SERIE D): SORA

PLAYOFF NAZIONALI: CERTOSA (prima fase vs una squadra di Eccellenza Marche il 28 maggio)

PLAYOUT: AUDACE, ITRI

RETROCESSE IN PROMOZIONE: ATLETICO TORRENOVA, FONTE MERAVIGLIOSA, VIGOR PERCONTI