Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventottesima giornata

La marcia alle spalle del Sora campione continua anche in questa domenica di Eccellenza Lazio, con un girone B ancora una volta ricco di gol. A prendersi la scena è sicuramente la sfida tra Colleferro e Fonte Meravigliosa, con il Fonte che nonostante l'ultima posizione ha dato filo da torcere al Colleferro, che ha prevalso 5-3 anche grazie alla doppietta di Oduamadi. Il Certosa tiene la scia dei colleferrini con la doppietta di Battisti nel pesante 4-1 esterno sul campo dell'Insieme Formia. Proprio il Sora regala la più grande sorpresa di giornata, con la sua prima sconfitta in campionato, perdipiù in casa, con una doppietta di Chavez che conferma la sua grande forma per il Vicovaro. Solo reti bianche nello scontro salvezza tra Audace e Vigor Perconti, mentre il Torrenova cede in casa al Villalba e resta terzultimo.

ATLETICO TORRENOVA – VILLALBA OCRES MOCA 1-2

COLLEFERRO – FONTE MERAVIGLIOSA 5-3

FERENTINO – GAETA 1-1

ITRI – MONTE SAN BIAGIO 2-2

LUISS – CITTA’ DI ANAGNI 2-1

POL. INSIEME FORMIA – CERTOSA 1-4

VIGOR PERCONTI – AUDACE 0-0

SORA – VICOVARO 1-2

TERRACINA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1-1