Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventitreesima giornata

Il girone B torna e non regala sorprese a livello di vetta, con il Sora che riprende da dove aveva lasciato e infligge un netto tris all'Audace a casa sua. Il Colleferro riparte e sorprende il Gaeta in trasferta grazie ad un gol di Amici che li rilancia al quarto posto. I colleferrini agganciano il Certosa, battuto da un Tor Sapienza coriaceo e che stacca così la zona playout. A reti bianche la sfida salvezza tra Vigor Perconti e Itri, mentre il Torrenova si prende un punto prezioso fermando il Terracina. Trionfo invece per il Villalba, che infligge una durissima cinquina ad una Luiss sempre più altalenante.

ATLETICO TORRENOVA – TERRACINA 3-3

AUDACE – SORA 0-3

FERENTINO – POL. INSIEME FORMIA 1-0

GAETA – COLLEFERRO 0-1

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – CERTOSA 2-0

VICOVARO – CITTA’ DI ANAGNI 1-1

VIGOR PERCONTI – ITRI 0-0

VILLALBA OCRES MOCA – LUISS 5-2

MONTE SAN BIAGIO – FONTE MERAVIGLIOSA 4-1 (ore 15)