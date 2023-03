Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventisettesima giornata

Il girone B di Eccellenza ha già un campione, il Sora, ma per i playoff è lotta aperta tra Gaeta, Certosa e Colleferro. I primi pareggiano in casa col Terracina, con Di Ronza che al 75' spegne i sogni vittoria dei gaetani. Ne approfitta invece il Certosa, che sbanca il campo del Fonte Meravigliosa con i gol di Dovidio e Ferri, mentre il Colleferro esce con un pareggio grazie al gol del solito Oduamadi nella trasferta di Anagni. Continua a vincere il Sora campione con un tris nel secondo tempo con il Monte San Biagio. Rilanciano la loro corsa salvezza Vicovaro e Audace, e se i primi ringraziano la doppietta di Chavez con la Luiss in caduta libera per i secondi è decisivo Agbonifo contro il Torrenova.

GAETA – TERRACINA 2-2

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – ITRI 0-0

VICOVARO – LUISS 2-1

VIGOR PERCONTI – POL. INSIEME FORMIA 3-1

VILLALBA OCRES MOCA – FERENTINO 0-2

AUDACE – ATLETICO TORRENOVA 2-1

CITTA’ DI ANAGNI – COLLEFERRO 1-1

FONTE MERAVIGLIOSA – CERTOSA 0-2

MONTE SAN BIAGIO – SORA 0-3