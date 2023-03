Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventiseiesima giornata

La certezza della vittoria del girone B di Eccellenza Lazio da parte del Sora non ha cancellato le emozioni di questo girone, con ancora in ballo tantissimi verdetti. A prendersi la scena è ancora una volta Oduamadi, con una tripletta devastante con cui il suo Colleferro stende il Vicovaro e resta attaccato al Certosa, che ringrazia Bernardi e si prende i tre punti con l'Anagni. Alle loro spalle frena il Gaeta, a reti bianche nella sfida in trasferta con l'Itri. All'ultimo respiro l'Insieme Formia si prende i tre punti sul Fonte Meravigliosa grazie al gol di Cabrera nel 3-2 finale per i padroni di casa. Continua la crisi della Luiss post Coppa Italia, battuta e agganciata dal Monte San Biagio con un netto 1-3 ospite. In zona retrocessione si scuote l'Atletico Torrenova, che batte i rivali salvezza della Vigor Perconti e vola a più quattro sulla zona retrocessione diretta.

ATLETICO TORRENOVA – VIGOR PERCONTI 3-1

CERTOSA – CITTA’ DI ANAGNI 1-0

COLLEFERRO – VICOVARO 3-1

FERENTINO – AUDACE 3-2

ITRI – GAETA 0-0

LUISS – MONTE SAN BIAGIO 1-3

POL. INSIEME FORMIA – FONTE MERAVIGLIOSA 3-2

SORA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA (ore 15)

TERRACINA – VILLALBA OCRES MOCA (ore 15)