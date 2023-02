Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventiquattresima giornata

Si apre nel segno del Colleferro la ventiquattresima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. La squadra laziale ha infatti regolato il Tor Sapienza in una sfida avvincente, prima finendo sotto 0-1 per poi rimontare nel secondo tempo e farsi rimontare ancora una volta con il gol di Toncelli al 70'. All'ultimo respiro ci ha pensato Cano Jurado a dare tre punti e il secondo posto al Colleferro, complice la sconfitta del Gaeta sul campo della Luiss per mano dell'ex Lazio Mendicino e di Rekik. Non ne approfitta il Certosa, battuto in casa a sorpresa dal Monte San Biagio.

COLLEFERRO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 3-2

FERENTINO – ATLETICO TORRENOVA 4-3

FONTE MERAVIGLIOSA – VICOVARO (ore 15)

ITRI – AUDACE 3-1

LUISS – GAETA 2-1

POL. INSIEME FORMIA – CITTA’ DI ANAGNI 1-3

SORA – VILLALBA OCRES MOCA (ore 15)

TERRACINA – VIGOR PERCONTI 2-1