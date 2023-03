Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventinovesima giornata

In attesa del posticipo di domani tra Certosa e Colleferro di domani si è conclusa la ventinovesima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. Il Sora si riprende e stende l'Anagni, che ora deve guardare verso la zona playout su cui ha un margine di cinque punti. Proprio in zona salvezza continua il gran momento del Vicovaro, che travolge 4-1 l'Itri ancora una volta grazie ad una prestazione magistrale di Chavez, autore di una tripletta. Tripletta anche per Mastromattei che trascina il suo Fonte Meravigliosa nel pirotecnico 4-3 contro la Luiss, e ora il Fonte è a cinque punti dai playout. Pareggia anche la Vigor Perconti, che ferma il Villalba in trasferta in un 3-3 spettacolare.

AUDACE – POL. INSIEME FORMIA 1-3

CITTA’ DI ANAGNI – SORA 0-2

FONTE MERAVIGLIOSA – LUISS 4-3

GAETA – ATLETICO TORRENOVA 3-0

MONTE SAN BIAGIO – TERRACINA 1-0

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – FERENTINO 0-0

VICOVARO – ITRI 4-1

VILLALBA OCRES MOCA – VIGOR PERCONTI 3-3