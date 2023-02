Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventiduesima giornata

Il girone B di Eccellenza Lazio ritorna come si era fermato, col Sora che vince (ma questa volta non domina) contro la Vigor Perconti. I sorani allungano a 23 punti sul Gaeta, che pareggia 1-1 contro il Certosa nel big match di giornata. Si rialza il Colleferro, che infligge una durissima cinquina al Villalba con addirittura cinque marcatori diversi. Si rialza anche la Luiss grazie ad una doppietta di De Vincenzi, mentre in zona retrocessione tre punti fondamentali per il Vicovaro che sbanca Formia grazie a Canciani.

CERTOSA – GAETA 1-1

CITTA’ DI ANAGNI – MONTE SAN BIAGIO 3-0

COLLEFERRO – VILLALBA OCRES MOCA 5-1

ITRI – ATLETICO TORRENOVA 0-0

LUISS – AUDACE 3-0

POL. INSIEME FORMIA – VICOVARO 0-1

TERRACINA – FERENTINO 1-1

FONTE MERAVIGLIOSA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 0-1

SORA – VIGOR PERCONTI 2-1