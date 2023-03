Eccellenza Lazio girone B, i risultati della venticinquesima giornata

Alla 25ma giornata è già tempo di Serie D per il Sora, che batte il Gaeta e conquista la promozione con nove giornate d'anticipo e con l'unico obiettivo ora di terminare la stagione con il maggior numero di punti possibili. Alle spalle dei sorani batte un colpo il Certosa, che ringrazia Jukic e Colasanti contro il Vicovaro e attende la sfida pomeridiana del Colleferro per andare intanto al secondo posto. Continua il pessimo momento della Luiss, battuta dal Tor Sapienza che allunga a più sette il margine sulla zona playout. Punto d'oro per la Vigor Perconti, ora ad un solo punto dalla zona playout.

ATLETICO TORRENOVA – POL. INSIEME FORMIA 1-2

AUDACE – TERRACINA 0-0

GAETA – SORA 0-2

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – LUISS 1-0

VICOVARO – CERTOSA 1-2

VIGOR PERCONTI – FERENTINO 1-1

VILLALBA OCRES MOCA – ITRI 1-0