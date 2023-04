Eccellenza Lazio girone B, i risultati della trentunesima giornata

Va al Sora il big match di giornata del girone B di Eccellenza Lazio. Una vittoria che per il Sora è solo l'ulteriore tassello di una promozione già avvenuta, ma che invece rischia di poter pesare al Certosa, ora sopra di cinque punti sul Colleferro terzo. Proprio il Colleferro ha trionfato in maniera roboante contro una Luiss in crisi, con il contributo di Oduamadi che con una doppietta ha deciso il match. In zona salvezza successo pesante del Vicovaro, che grazie a Quid vola a soli tre punti dalla Luiss che significherebbe salvezza diretta.

CERTOSA – SORA 0-2

CITTA’ DI ANAGNI – TERRACINA 2-0

COLLEFERRO – LUISS 4-1

FONTE MERAVIGLIOSA – ITRI 3-3

GAETA – AUDACE 4-0

MONTE SAN BIAGIO – ATLETICO TORRENOVA 2-2

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – VIGOR PERCONTI 1-0

VICOVARO – FERENTINO 1-0

VILLALBA OCRES MOCA – POL. INSIEME FORMIA 3-2