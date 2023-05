Eccellenza Lazio girone B, i risultati della trentaquattresima giornata

Cala il sipario anche sul girone B di Eccellenza Lazio, che però aveva già dato gran parte dei suoi verdetti a differenza del girone A. Il Sora già campione da mesi chiude con un nettissimo 6-1 ai danni dell'Insieme Formia, in attesa di Colleferro e Certosa che chiuderanno il loro campionato, col Certosa già certo dei playoff, nei posticipi con Ferentino e Terracina. Nonostante i risultati positivi gli sconvolgimenti principali ci sono in zona retrocessione, con il Vicovaro che stende l'Audace e la condanna al cercare la salvezza tramite i playout, salvando di conseguenza la già citata Insieme Formia che si tiene a tre punti di vantaggio sull'Audace conquistando così la permanenza in Eccellenza. A sfidare l'Audace nel playout sarà l'Itri, che scampa l'incubo Promozione con la vittoria per 2-1 in casa contro la Luiss. Non basta al Torrenova quindi il roboante 5-2 contro il Fonte Meravigliosa, con la squadra laziale che scende così in promozione a causa della vittoria dell'Itri, che termina il campionato sopra di due punti.

ATLETICO TORRENOVA – FONTE MERAVIGLIOSA 5-2

AUDACE – VICOVARO 1-3

GAETA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 4-2

ITRI – LUISS 2-1

SORA – POL. INSIEME FORMIA 6-1

VIGOR PERCONTI – CITTA’ DI ANAGNI 2-2

VILLALBA OCRES MOCA – MONTE SAN BIAGIO 2-1

FERENTINO – CERTOSA

TERRACINA – COLLEFERRO