Eccellenza Lazio girone B, i risultati della trentaduesima giornata

Siamo alle battute finali ma il girone B di Eccellenza Lazio continua a regalare emozioni, con una lotta playoff ancora nel vivo e una lotta salvezza che si prospetta infuocata fino all'ultimo. In attesa dei tre posticipi il Certosa mette un piede e mezzo nei playoff, con lo 0-2 esterno all'Itri che anche in caso di vittoria del Colleferro li porterebbe ad un solo punto dalla matematica certezza dei playoff. In zona salvezza al Terracina basta una vittoria contro il Fonte per salvarsi matematicamente, con il Vicovaro che pareggiando in casa del Torrenova va a quattro punti proprio dal Terracina. Successo cruciale per la Vigor Perconti in zona retrocessione, ora sono tre i punti di vantaggio sul Torrenova per l'ultimo posto playout.

ATLETICO TORRENOVA – VICOVARO 1-1

FERENTINO – CITTA’ DI ANAGNI 2-3

ITRI – CERTOSA 0-2

POL. INSIEME FORMIA – LUISS 0-2

VIGOR PERCONTI – MONTE SAN BIAGIO 3-0

VILLALBA OCRES MOCA – GAETA 1-0

AUDACE – PRO CALCIO TOR SAPIENZA

SORA – COLLEFERRO

TERRACINA – FONTE MERAVIGLIOSA