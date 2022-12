Eccellenza Lazio girone B, i risultati della tredicesima giornata

La vetta del girone B di Eccellenza Lazio dice sempre più Sora, che travolge per 8-0 in trasferta il malcapitato Fonte Meravigliosa e con il contemporaneo passo falso a sorpresa del Gaeta con la Vigor Perconti allunga a più undici sul secondo posto occupato dai gaetani. La sconfitta del Gaeta dà modo a Colleferro e Certosa di riavvicinarsi, con i colleferrini che ringraziano il gol di Oduamadi nella vittoria interna contro l'Insieme Formia. In zona retrocessione con la risalita della Vigor continua la crisi del Vicovaro, battuto in casa dal Terracine.

CERTOSA - LUISS 2-1

ANAGNI - ITRI 1-2

COLLEFERRO - INSIEME FORMIA 2-1

GAETA - VIGOR PERCONTI 2-3

TOR SAPIENZA - TORRENOVA 2-2

VICOVARO - TERRACINA 2-3

VILLALBA - AUDACE 2-1

MONTE SAN BIAGIO - FERENTINO 1-1

FONTE MERAVIGLIOSA - SORA 0-8