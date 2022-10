Eccellenza Lazio girone B, i risultati della settima giornata

L'anticipo di ieri vinto dall'Insieme Formia sul campo dell'Anagni ha dato il via alla settima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. Mantengono la vetta Sora e Gaeta, con i primi vincitori sul campo del Villalba e i secondi che grazie alla doppietta di Nohman superano anche l'ostacolo Luiss. A sei punti dalla coppia in zona promozione c'è il Tor Sapienza, che contro il Colleferro cede per il gol nel finale di Bianchi e permette ai colleferrini di salire al quarto posto. Pareggiano Audace e Torrenova in casa, rispettivamente contro Ferentino e Itri, mentre continua la crisi della Vigor all'ultimo posto con la sconfitta casalinga contro il Terracina. Pareggio show tra Vicovaro e Fonte Meravigliosa, con un 3-3 che lascia con l'amaro in bocca tutte e due le squadre.

Anagni - Insieme Formia 0-1

Atletico Torrenova - Ferentino 2-2

Audace - Itri 1-1

Gaeta - Luiss 2-0

Tor Sapienza - Colleferro 1-2

Vicovaro - Fonte Meravigliosa 3-3

Vigor Perconti - Terracina 0-2

Villalba - Sora 0-2