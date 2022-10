Eccellenza Lazio girone B: I risultati della sesta giornata

In attesa dei tre posticipi del pomeriggio si sono giocate sei partite nel girone B di Eccellenza Lazio. Impegnate due delle prime tre in classifica, con Gaeta e Tor Sapienza che hanno raccolto vittorie esterne sui campi di Certosa e Colleferro. Particolarmente dura l'ultima sfida, con Perfetto che al 95' spezza i sogni del Colleferro e regala la vittoria per 3-2 ai suoi. Due pareggi in Formia - Ferentino e Anagni - Vicovaro, con Giocondi che riprende per il Vicovaro il gol in avvio di Basilico. A metà classifica si segnalano i successi di Luiss e Itri, con gli universitari che battono il Villalba con il gol all'ultimo respiro di Le Rose.

Luiss - Villalba 1-0 (49'st Le Rose)

Colleferro - Gaeta 2-3 (39’ pt Bellante (G), 12’ st Perfetto (G), 19’ st Virdis (C), 41’ st Parfait (C), 50’ st Bellante (G)

Certosa - Tor Sapienza 0-1 (Bacigalupo)

Itri - Vigor Perconti 3-2 (Finucci (V), Mollo (I), Antonazzi (V), Casaccio (I), Valencia (I)

Anagni - Vicovaro 1-1 (Basilico (A), Prosperini (V)

Formia - Ferentino 1-1 (25'st Accrachi (FE), 43'st rig. Magliano (FO)