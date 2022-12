Eccellenza Lazio girone B, i risultati della sedicesima giornata

Cala il sipario per il 2022 per il girone B di Eccellenza Lazio con la sedicesima giornata. La marcia del Sora non si ferma e conferma la vetta del girone B con un roboante 5-1 alla malcapitata LUISS, con tanto di tripletta di Corsetti. Il solito Bellante dà la spinta e il secondo posto al Gaeta, ma la vera lotta è più in basso, con Monte San Biagio Terracina Certosa e Colleferro tutte ferme a 26 punti, con l'aggancio raggiunto dal Terracina grazie al gol di Valerio nello scontro diretto con il Certosa. In zona retrocessione da segnalare la vittoria esterna del Fonte Meravigliosa, col gol di Manganaro che aggancia i romani alla zona playout. SORA - LUISS 5-1 GAETA - INSIEME FORMIA 1-0 AUDACE - MONTE SAN BIAGIO 1-1 FERENTINO - FONTE MERAVIGLIOSA 0-1 TORRENOVA - ANAGNI 1-1 ITRI - COLLEFERRO 2-2 TERRACINA - CERTOSA 1-0 VIGOR PERCONTI - VICOVARO 0-3 VILLALBA - TOR SAPIENZA 1-0