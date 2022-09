Eccellenza Lazio girone B, i risultati della seconda giornata

Negli archivi la seconda giornata del girone B di Eccellenza Lazio, con tante partite avvincenti. La copertina se la prende sicuramente il Certosa, che si prende la vetta temporanea della classifica battendo per 2-1 la Vigor Perconti. Vittorie roboanti per Gaeta e Colleferro, con i primi che prolungano il digiuno di punti e gol del Vicovaro con un netto 0-3 firmato Nohman mentre il Colleferro vola al secondo posto temporaneo calando il poker in casa contro il Torrenova. Tre punti casalinghi con lo stesso risultato per Anagni e Insieme Formia, che per 2-0 piegano rispettivamente Itri e Villalba. La matricola Monte San Biagio continua il suo percorso da imbattuta pareggiando in casa con il Tor Sapienza, con il gol di Della Penna che impatta dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa di Compagnone. Battuta d'arresto per la Luiss, che in casa si fa rimontare dalla doppietta di D'Arpino che consegna i tre punti al Ferentino.

Vicovaro - Gaeta 0-3 (1' e 75' Nohman, 59' aut. Mauroni)

Luiss - Ferentino 1-2 (30' st Biraschi (L), 38'st e 41'st D'Arpino (F))

Insieme Formia - Itri 2-0 (30'pt Nappiello, 42'st Jawara)

Monte San Biagio - Tor Sapienza 1-1 (45'pt Compagnone (M), 6'st Della Penna (T))

Colleferro Calcio - Atletico Torrenova 4-1

Certosa - Vigor Perconti 2-1

Anagni - Villalba 2-0

Sora - Terracina 4-0

Fonte Meravigliosa - Audace 0-2