Eccellenza Lazio girone B, i risultati della quattordicesima giornata

In attesa dei posticipi si è svolta gran parte della quattordicesima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. Si avvicina al secondo posto il Colleferro, che sbanca in trasferta la Luiss per 1-3 e si avvicina al Gaeta. Continua la crisi del Fonte Meravigliosa, battuto in trasferta dall'Itri, mentre l'Insieme Formia ferma il Villalba. Crisi anche per il Vicovaro che cede con un netto 5-2 al Ferentino, mentre sempre in zona playout il Monte San Biagio schianta l'Atletico Torrenova a casa loro.

ATLETICO TORRENOVA - MONTE SAN BIAGIO 0-3

FERENTINO - VICOVARO 5-2

ITRI - FONTE MERAVIGLIOSA 2-0

LUISS - COLLEFERRO 1-3

TERRACINA - ANAGNI 1-1

VIGOR PERCONTI - TOR SAPIENZA 0-0

INSIEME FORMIA - VILLALBA 1-1