Eccellenza Lazio girone B, i risultati della quarta giornata

In attesa dei posticipi del pomeriggio si sono svolte ben sei partite del girone B di Eccellenza Lazio, valide per la quarta giornata. A mancare è solo Itri Ferentino, rinviata su disposizione delle autorità per allerta meteo. In una giornata ricca di gol spicca il 3-4 esterno del Terracina a Formia, con la doppietta di Fioretti e il gol di Cissé nel finale a regalare tre punti agli ospiti. Successo interno anche per il Colleferro, che con i gol di Criscuolo Amici e Oduamadi fa tutto nel secondo tempo e supera l’Audace. Continua a vincere la capolista Certosa, la doppietta di Tursi è abbastanza per regolare 3-0 il Villalba. Pioggia di gol anche tra Luiss e Vigor Perconti, il 4-2 interno degli universitari vale la seconda vittoria in campionato e la penultima piazza per la Vigor Perconti. Chi resta ultimo è il Vicovaro, battuto per 2-1 in casa dall’altra matricola Monte San Biagio che continua il suo ottimi inizio di stagione. Reti bianche nell’unico pareggio di giornata, con Tor Sapienza e Anagni che si spartiscono la posta.

CERTOSA – VILLALBA OCRES MOCA 3-0 (Prioteasa, Tursi, Ciriachi)

CITTA’ DI ANAGNI – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 0-0

COLLEFERRO – AUDACE 3-1 (Ciotoli, Criscuolo, Oduamadi, Amici)

LUISS – VIGOR PERCONTI 4-2 (Antonazzi, Mendicino, Mendicino, De Vincenzi, Antonazzi, Spizzichino)

POL. INSIEME FORMIA – TERRACINA 3-4 (11' pt Jawara (F), 35' e 37' st rig.Perchaud rig (F), Proietti 46'pt (T), 4'e 32'st Fioretti (T), 42' st Cissé (T)

VICOVARO – MONTE SAN BIAGIO 1-2 (22'pt rig. Ranieri (M), 37'pt Parisella (M), Piacentini (V)