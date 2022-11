Eccellenza Lazio girone B, i risultati della nona giornata

In attesa dei posticipi nel girone B ormai è una corsa a due per la promozione, con il Sora primo e il Gaeta che battendo Tor Sapienza e Itri continuano la loro marcia, con il Gaeta secondo a più sei sulla terza classificata Villalba, vincente per 3-0 sul suo campo contro il Terracina. Vince anche il Colleferro, che ringrazia il gol nel finale di Oduamadi e vince 2-1 sul campo del Vicovaro. Sale a 14 punti il Certosa, vincitore sul campo dell'Anagni, mentre la Vigor Perconti trova davanti ai suoi tifosi la prima vittoria del campionato, anche se resta all'ultimo posto.

AUDACE - FERENTINO 2-2

CITTA DI ANAGNI - CERTOSA 1-2

GAETA - ITRI 1-0

TOR SAPIENZA - SORA 1-4

VICOVARO - COLLEFERRO 1-2

VIGOR PERCONTI - TORRENOVA 3-0

VILLALBA - TERRACINA 1-0