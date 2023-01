Eccellenza Lazio girone B, i risultati della diciottesima giornata

In attesa dei posticipi si è conclusa buona parte della diciottesima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. A vincere sono soltanto Ferentino e Terracina, entrambi protagonisti di 2-3 esterni sui campi di Colleferro e Luiss. Pareggio fruttuoso per il Torrenova,con Fischetti che risponde alla doppietta di Passiatore e regala il 3-3 esterno sul campo del Certosa. Restano attaccati in zona retrocessione anche Anagni e Vicovaro, autori di pareggi a reti bianche contro Audace e Villalba.

CERTOSA - TORRENOVA 3-3

ANAGNI - AUDACE 0-0

COLLEFERRO - FERENTINO 2-3

LUISS - TERRACINA 2-3

VICOVARO - VILLALBA 0-0

INSIEME FORMIA - TOR SAPIENZA 1-1