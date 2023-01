Eccellenza Lazio girone B, i risultati della diciassettesima giornata

La sosta non ha fatto il minimo effetto al Sora, che nel girone B di Eccellenza Lazio ha ricominciato come aveva finito, vincendo. La squadra laziale ha rifilato un poker in trasferta all'Insieme Formia, con tanto di doppietta di Evangelisti che mantiene i sorani al primo posto con 48 punti e sedici vittorie su diciassette. Si ferma invece la rincorsa del Gaeta, che a Tor Sapienza incappa in un duro stop grazie ai gol di Giordani e Santori. Alle spalle dei gaetani si avvicinano Colleferro e Certosa, entrambe vincenti per 3-0 contro Terracina e Ferentino. In attesa dello scontro salvezza tra Fonte Meravigliosa e Torrenova risalgono in zona salvezza Anagni e Vicovaro, con l'Anagni che respinge i tentativi di rimonta della Vigor Perconti dopo il 2-0 iniziale di Flamini e Basilico.

CERTOSA - FERENTINO 3-0

ANAGNI - PERCONTI 2-1

COLLEFERRO - TERRACINA 3-0

INSIEME FORMIA - SORA 1-4

LUISS - ITRI 1-0

TOR SAPIENZA - GAETA 2-0

VICOVARO - AUDACE 2-1