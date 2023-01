Eccellenza Lazio girone B, i risultati della diciannovesima giornata

Si è conclusa con l'ennesima vittoria del Sora la diciannovesima giornata del girone B di Eccellenza Lazio, che nonostante sia solo gennaio sembra ormai non aver più niente da dire per la promozione diretta grazie al 3-1 esterno sul campo del Terracina. Alle sue spalle si ferma il Gaeta, fermato sul 3-3 dalla matricola Vicovaro e ora a diciotto punti dalla vetta. Una buona notizia per il Certosa, che sale a tre punti proprio dai gaetani grazie ai gol di Colasanti e Ferri sul campo della Vigor Perconti. Nella zona salvezza da segnalare oltre al già citato pareggio del Vicovaro le vittorie di Torrenova, sul Colleferro, e Anagni, in trasferta grazie a D'Urso.

ATLETICO TORRENOVA – COLLEFERRO 2-1

AUDACE – FONTE MERAVIGLIOSA 5-3

FERENTINO – LUISS 0-1

GAETA – VICOVARO 3-3

ITRI – POL. INSIEME FORMIA 0-1

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – MONTE SAN BIAGIO 1-1

TERRACINA – SORA 1-3

VIGOR PERCONTI – CERTOSA 1-2

VILLALBA OCRES MOCA – CITTA’ DI ANAGNI 0-1